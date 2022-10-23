Николсон не считает, что «Зенит» уже чемпион: «Вся борьба впереди. «Спартак» побеждает – это радует»
Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался после дубля в ворота «Химок» (5:0).
– Победа не была легкой сегодня. Мы забили важный ранний гол. Мы хорошо сработали в прессинге, мне удалось реализовать свои голевые моменты.
– Сложно было играть без Абаскаля?
– Нет, он отлично дал установку на игру. Все понимали, что нужно делать на поле.
Я очень рад, что мне удалось отличиться сегодня. Самое главное – «Спартак» набрал три очка. Команда побеждает, это радует.
Молодые ребята «Спартака» замечательно сыграли! Сразу видно, что они талантливые, они показали это. Очень уверенно и смело вышли сегодня. Им удалось отличиться, очень круто! Поздравляю их с этим.
– «Химки» – самая слабая команда в РПЛ?
– Нет, это не так. Они сегодня играли в атакующий футбол, имели много моментов, чтобы забить.
– «Зенит» уже чемпион?
– Это не так, я не согласен с этим. Чемпионат продолжается, вся борьба еще впереди.
– Ты начинаешь играть больше, Шамар из прошлого сезона вернулся к нам?
– Я рад этому, честное слово. Я ждал своего шанса, чтобы проявить себя. Нужно продолжать работать в том же духе.
Как нападающий, я должен постоянно быть нацеленным на ворота, быть голодным до голов.
– Вы забили шедевр, но лучшим игроком матча признали Селихова, согласны?
– Конечно, Александр сыграл на ноль. А мы забили 5. Он спасал нас в некоторых ситуациях. Когда мы вели 2:0, он совершил великолепный сэйв. Неизвестно, как могла бы повернуться игра.
– Касаемо второго гола: ожидали ли вы такого паса Соболева?
– Дело не в том, ожидаешь ты или нет. Важно всегда оставаться начеку. Как вы видите, я был в нужном месте и ждал паса. И потом – бум, – сказал Николсон.
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