«Спартак» оторвался от ЦСКА и «Ростова» на 3 очка и идет вторым после 14-го тура. У «Зенита» 4 очка отрыва и матч в запасе
«Спартак» закрепился на втором месте в Мир РПЛ.
Красно-белые в воскресенье разгромили «Химки» (5:0) в 14-м туре. Благодаря победе «Спартак» оторвался на 3 очка от ЦСКА и «Ростова», которые в этом туре сыграли вничью с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.
«Спартак» идет на втором месте и имеет 29 очков. Лидирует по-прежнему «Зенит» – у питерцев 33 очка и матч в запасе (в понедельник они сыграют с «Сочи»).
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