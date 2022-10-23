«Спартак» оторвался от ЦСКА и «Ростова» на 3 очка и идет вторым после 14-го тура. У «Зенита» 4 очка отрыва и матч в запасе

«Спартак» закрепился на втором месте в Мир .

Красно-белые в воскресенье разгромили «Химки» (5:0) в 14-м туре. Благодаря победе «Спартак» оторвался на 3 очка от и , которые в этом туре сыграли вничью с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.

идет на втором месте и имеет 29 очков. Лидирует по-прежнему – у питерцев 33 очка и матч в запасе (в понедельник они сыграют с «Сочи»).