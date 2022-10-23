«Спартак» оторвался от ЦСКА и «Ростова» на 3 очка и идет вторым после 14-го тура. У «Зенита» 4 очка отрыва и матч в запасе

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«Спартак» закрепился на втором месте в Мир РПЛ.

Красно-белые в воскресенье разгромили «Химки» (5:0) в 14-м туре. Благодаря победе «Спартак» оторвался на 3 очка от ЦСКА и «Ростова», которые в этом туре сыграли вничью с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.

«Спартак» идет на втором месте и имеет 29 очков. Лидирует по-прежнему «Зенит» – у питерцев 33 очка и матч в запасе (в понедельник они сыграют с «Сочи»).

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