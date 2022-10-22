«Спартак» не готов бороться с «Зенитом» за чемпионство. ЦСКА способен дать бой, но они далеко». Самедов об РПЛ

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Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно?

— Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моем понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко [от «Зенита»].

— Вы не сказали про «Спартак». Это не очень-то понравится вашему другу Джикии.

— Да, есть Георгий, есть Промес, есть другие качественные футболисты. Но если взять состав в целом, то вдолгую бороться с «Зенитом» за чемпионство команда не готова, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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