Пол Мерсон: «Тен Хаг может говорить, что не он выгнал Роналду, а Роналду выгнал сам себя. Эрик вытянул счастливый билет»
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон высказался о поведении форварда Криштиану Роналду.
«Уход со стадиона [во время матча с «Тоттенхэмом»] – это серьезный инцидент для тен Хага. Нельзя просто уйти во время игры, это просто недопустимо. Я как-то поступил таким образом и после этого не играл, кажется, два месяца.
Учитывая реакцию Роналду на замену в матче с «Ньюкаслом», можно эту цепь событий рассматривать как заявление с его стороны. Это похоже на историю Обамеянга и Артеты в «Арсенале».
На стадионе было много детей, считающих Роналду, одного из лучших в истории, примером для подражания. Они будут думать об этом так: «Если ему это сойдет с рук, то нам и подавно».
Роналду не тот игрок, в котором «МЮ» так уж сильно нуждается. Он не Кантона для Фергюсона – за удар в стиле кунг-фу тот бы выгнал любого другого футболиста, только не Эрика.
Тен Хаг знает, что Роналду не будет в составе, если нужно сыграть в определенном темпе. Это просто факт.
Тен Хаг вытянул счастливый билет и может говорить, что это не он выгнал Роналду, а Роналду выгнал сам себя», – отметил Мерсон.
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