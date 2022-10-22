Пол Мерсон: «Тен Хаг может говорить, что не он выгнал Роналду, а Роналду выгнал сам себя. Эрик вытянул счастливый билет»

Экс-форвард «Арсенала» высказался о поведении форварда .

«Уход со стадиона [во время матча с «Тоттенхэмом»] – это серьезный инцидент для тен Хага. Нельзя просто уйти во время игры, это просто недопустимо. Я как-то поступил таким образом и после этого не играл, кажется, два месяца.

Учитывая реакцию Роналду на замену в матче с «Ньюкаслом», можно эту цепь событий рассматривать как заявление с его стороны. Это похоже на историю Обамеянга и Артеты в «Арсенале».

На стадионе было много детей, считающих Роналду, одного из лучших в истории, примером для подражания. Они будут думать об этом так: «Если ему это сойдет с рук, то нам и подавно».

Роналду не тот игрок, в котором так уж сильно нуждается. Он не Кантона для Фергюсона – за удар в стиле кунг-фу тот бы выгнал любого другого футболиста, только не Эрика.

Тен Хаг знает, что Роналду не будет в составе, если нужно сыграть в определенном темпе. Это просто факт.

Тен Хаг вытянул счастливый билет и может говорить, что это не он выгнал Роналду, а Роналду выгнал сам себя», – отметил Мерсон.