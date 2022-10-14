Судья Кукуян: «Крым взяли, сейчас вот это. Мы доверяем, надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают»
Судья Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал о работе в Крыму.
– В 2014-м вы судили крымское дерби «Севастополь» – «Таврия» после того, как крымские клубы приняли в ПФЛ. Что это было?
– Это вообще был мой первый матч в качестве главного арбитра. Еще в 2013-м «Севастополь» и «Таврия» играли в чемпионате Украины, а потом вместе в ПФЛ. Там собрался полный стадион, перед матчем болельщики без музыки пели гимн «Севастополя». Мурашки прямо.
– Не смущало, что судите в Крыму, который еще недавно был украинским?
– Нет. У меня жена из крымских татар, дед, тесть, теща и муж тети из Крыма. Поэтому для меня Крым – не родина, наверное, но родное.
Не было мыслей, что он «чей-то» и мы его «забрали». Для меня Крым – это Крым, 600 километров от Сочи, много ниточек. Когда он был на другой стороне, я тоже не раз был на сборах, ездил в Алушту, Керчь.
– Ну, так значит, что и до 2014 года ничего не мешало связям с Крымом.
– Не мешало.
– А в 2014-м вы как ко всему отнеслись?
– Честно говоря, мы в большую политику не лезем, не понимаем. Надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают.
– ???
– Ну, Крым взяли, сейчас вот это делают. Мы доверяем. Сейчас что можно сказать? «Я против» или «я за»? Это большая политика. Не вижу пользы рассуждать и говорить об этом, – сказал Кукуян.
«Мне пять минут выговаривал, а сам с трех метров не попал. И кто виноват?» Новая звезда российского судейства
Комментарии