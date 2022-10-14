Судья Кукуян: «Крым взяли, сейчас вот это. Мы доверяем, надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают»

Судья Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал о работе в Крыму.

– В 2014-м вы судили крымское дерби «Севастополь» – после того, как крымские клубы приняли в ПФЛ. Что это было?

– Это вообще был мой первый матч в качестве главного арбитра. Еще в 2013-м и «Таврия» играли в чемпионате , а потом вместе в . Там собрался полный стадион, перед матчем болельщики без музыки пели гимн «Севастополя». Мурашки прямо.

– Не смущало, что судите в Крыму, который еще недавно был украинским?

– Нет. У меня жена из крымских татар, дед, тесть, теща и муж тети из Крыма. Поэтому для меня Крым – не родина, наверное, но родное.

Не было мыслей, что он «чей-то» и мы его «забрали». Для меня Крым – это Крым, 600 километров от Сочи, много ниточек. Когда он был на другой стороне, я тоже не раз был на сборах, ездил в Алушту, Керчь.

– Ну, так значит, что и до 2014 года ничего не мешало связям с Крымом.

– Не мешало.

– А в 2014-м вы как ко всему отнеслись?

– Честно говоря, мы в большую политику не лезем, не понимаем. Надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают.

– ???

– Ну, Крым взяли, сейчас вот это делают. Мы доверяем. Сейчас что можно сказать? «Я против» или «я за»? Это большая политика. Не вижу пользы рассуждать и говорить об этом, – сказал Кукуян.

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