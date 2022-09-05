«Барса» и «Реал» следят за Захаряном. «Челси» – главный претендент на хавбека «Динамо» (Diario Sport)

привлек интерес испанских топ-клубов.

По информации Diario Sport, за 19-летним полузащитником «Динамо» следит . Каталонский клуб наблюдает за игроком, так как в 2024 году срок его контракта с московским клубом истечет.

Также утверждается, что интерес к Захаряну проявляет .

В летнее трансферное окно пытался осуществить трансфер полузащитника, но не нашел возможности перевести 15 миллионов евро до закрытия трансферного окна в Англии. Лондонский клуб остается главным претендентом на трансфер игрока.

В 7 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Захарян отличился одним голом и двумя ассистами. Его статистика – здесь.