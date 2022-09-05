«Барса» и «Реал» следят за Захаряном. «Челси» – главный претендент на хавбека «Динамо» (Diario Sport)

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Арсен Захарян привлек интерес испанских топ-клубов. 

По информации Diario Sport, за 19-летним полузащитником «Динамо» следит «Барселона». Каталонский клуб наблюдает за игроком, так как в 2024 году срок его контракта с московским клубом истечет. 

Также утверждается, что интерес к Захаряну проявляет «Реал»

В летнее трансферное окно «Челси» пытался осуществить трансфер полузащитника, но не нашел возможности перевести «Динамо» 15 миллионов евро до закрытия трансферного окна в Англии. Лондонский клуб остается главным претендентом на трансфер игрока. 

В 7 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Захарян отличился одним голом и двумя ассистами. Его статистика – здесь

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