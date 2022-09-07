Член совета директоров «Динамо» о Захаряне и «Челси»: «Хотим больше 15 млн евро. Получим ли, зависит в том числе от Арсена»

Дмитрий Гафин высказался после срыва трансфера из «Динамо» в «Челси».

— Вас устраивает сумма, которую озвучил «Челси»?

— Мы всегда хотим больше (улыбается).

— Хотите больше 15 млн евро?

— Хотим больше 15 млн евро. Но получим ли, зависит в том числе от Арсена.

— В последний день трансферного окна, когда почти никто не сомневался в срыве трансфера, ходили слухи, что вы все-таки оформите сделку, но с отсрочкой платежей и заберете Захаряна в аренду до зимы. Этот вариант рассматривался?

— Было много вариантов. Мы говорили в том числе и об этом. Но, к сожалению или не к сожалению, получилось то, что есть на данный момент. Надеюсь, мы продолжим общение и в следующее трансферное окно.

— Предложение от «Челси» было единственным по Захаряну?

— Интерес был еще у нескольких европейских клубов, но предложение от «Челси» стало наиболее конкретным. При этом «Челси» предметно разговаривал с нами еще зимой, но вопрос подвинулся из-за смены хозяина клуба и менеджмента. Сейчас мы вернулись к этому вопросу, – сказал член совета директоров .

«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»