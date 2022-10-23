Кейн забивает 10+ голов 9 сезонов АПЛ подряд. Это удавалось только Агуэро, Руни и Лэмпарду

забивает как минимум 10 голов 9 сезонов подряд.

Подобное достижение покорялись лишь трем игрокам до него – , и . Сегодня Кейн забил «Ньюкаслу», это гол стал для него 10-м в этом сезоне АПЛ.

В сезоне-2021/22 было 17 мячей, в сезоне-2020/21 – 23, в сезоне-2019/20 – 18, в сезоне-2018/19 – 17, в сезоне-2017/18 – 30, в сезоне-2016/17 – 29, в сезоне-2015/16 – 25, в сезоне-2014/15 – 21.