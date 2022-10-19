Конте о ЧМ зимой: «Не хочу повторения – мы увидели, сколько из-за этого проблем. Раньше формат был идеален»

считает, что чемпионат мира больше нельзя проводить посреди сезона.

Эту мысль тренер высказал, отвечая на вопрос о том, не собирается ли он поберечь перед на фоне того, что Кайл Уокер и Рис Джеймс, тоже выступающие за сборную Англии, получили травмы.

«Могу сказать вам, что Харри хочет играть в каждом матче. Футболист, который хочет участвовать в каждом матче, не боится травмы или пропуска чемпионата мира. Харри, как и все остальные игроки, сосредоточен на «Тоттенхэме». Мне нравится, что футболисты «Тоттенхэма» так отдаются делу.

Конечно, речь идет об очень важном турнире, но в то же время я могу делать выводы о своих игроках. Я доверяю им. Я верю в их самоотдачу. Я знаю, что они на 100% сконцентрированы на нашем клубе. Мне этого достаточно.

По моему мнению, все футбольное сообщество должно было выражать недовольство в нужное время, а не сейчас. Думаю, после этого чемпионата было бы здорово сказать: «Мы сделали так один раз, а теперь давайте вернемся к тому, что было раньше». Раньше формат чемпионата мира был идеален. Я играл на чемпионате мира и на Евро.

Я не хочу, чтобы нынешняя ситуация повторилась. Мы увидели, сколько проблем это вызывает. В этом нет никаких сомнений. Окей, мы проведем чемпионат мира зимой, а потом прекратим это и будем проводить его летом», – сказал Конте.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.