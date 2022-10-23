«Локомотив» предложит Семину почетный пост или должность советника

Новое руководство хочет предложить Юрию Семину должность в клубе.

Речь идет про одну из почетных должностей или о посте советника. Как точно будет называться должность, пока неизвестно. Переговоры с высокой долей вероятности пройдут на следующей неделе.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не будет приглашать Семина в качестве главного тренера.

Семин работал главным тренером «Локомотива» четыре раза. Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России, шесть раз – обладателями Кубка и три раза – Суперкубка страны.