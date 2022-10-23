Глава «Локо» Нагорных о Семине: «Встретимся с ним, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером»
Глава совета директоров «Локомотива» оценил вероятность возвращения в клуб Юрия Семина.
«Попросим ли помощи Семина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.
Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — сказал Юрий Нагорных.
Глава «Локо» Нагорных: «Ищем нового тренера. Есть несколько кандидатов»
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