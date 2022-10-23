Глава «Локо» Нагорных о Семине: «Встретимся с ним, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером»

Глава совета директоров «Локомотива» оценил вероятность возвращения в клуб .

«Попросим ли помощи Семина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — сказал Юрий Нагорных.

Глава «Локо» Нагорных: «Ищем нового тренера. Есть несколько кандидатов»