Глава «Локо» Нагорных о Семине: «Встретимся с ним, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером»

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Глава совета директоров «Локомотива» оценил вероятность возвращения в клуб Юрия Семина.

«Попросим ли помощи Семина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — сказал Юрий Нагорных.

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