Семин о матче «Локо» – «Динамо»: «Кто проиграет – потеряет шансы на высокие места»
Юрий Семин высказался в преддверии сегодняшнего матча Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо».
— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?
— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места.
Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику. Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже… Такого же никогда не было!
А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками. Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.
— Как вам нынешнее «Динамо»?
— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.
— Вы о Захаряне?
— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад, – сказал экс-тренер «Локомотива».
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