Семин о матче «Локо» – «Динамо»: «Кто проиграет – потеряет шансы на высокие места»

высказался в преддверии сегодняшнего матча Мир – .

— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места.

Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику. Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже… Такого же никогда не было!

А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками. Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад, – сказал экс-тренер «Локомотива».