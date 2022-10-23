Рой Кин: «Роналду любит «МЮ», ему не все равно, он хочет играть. Криштиану не тот, каким был 10 лет назад, но он лучший бомбардир прошлого сезона»

Рой Кин считает, что должен чаще играть в .

«Меня бы больше беспокоило, если бы Роналду сидел на скамейке каждую неделю и смеялся над собой, не беспокоясь об этом.

Ему не все равно. Я уже говорил, что в футболе полно блефующих – он не из их числа. Криштиану любит клуб, ему нужно играть, он хочет играть.

Конечно, он уже не тот игрок, каким был десять лет назад, но в прошлом сезоне он все еще был лучшим бомбардиром клуба. Он перешел в «Ман Юнайтед», плохой «Ман Юнайтед», очень плохой, и все равно стал их лучшим бомбардиром», – сказал экс игрок «МЮ».

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду