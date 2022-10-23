Вальверде забил 4-й гол из-за пределов штрафной в сезоне Ла Лиги. У Роналду в сезоне-2015/16 было 5

Хавбек поразил ворота «Севильи» в матче чемпионата (3:1).

Уругваец забил 4-й гол из-за пределов штрафной в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Это лучший результат в мадридском клубе с сезона-2015/16, в котором на счету в Примере было 5 таких мячей.

Всего в 11 матчах текущей Ла Лиги Вальверде забил 6 голов и отдал один результативный пас. Подробнее его статистика – здесь.