Гари Невилл: «МЮ» без Роналду больше забивает и набирает больше очков. Надо смириться или уйти»
Гари Невилл критически отозвался о Криштиану Роналду.
«Не так уж много фанатов «Манчестер Юнайтед» включили бы Роналду в стартовый состав сейчас.
Они [«МЮ»] лучше без него. Они забивают больше голов без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.
«Манчестер Юнайтед» лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти», – сказал экс-игрок «МЮ», дискутируя с Роем Кином.
Рой Кин: «Роналду – хороший вариант, если твоя команда мало забивает. У «Лестера» больше голов, чем у «МЮ»
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