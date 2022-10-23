Гари Невилл: «МЮ» без Роналду больше забивает и набирает больше очков. Надо смириться или уйти»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл критически отозвался о Криштиану Роналду.

«Не так уж много фанатов «Манчестер Юнайтед» включили бы Роналду в стартовый состав сейчас.

Они [«МЮ»] лучше без него. Они забивают больше голов без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.

«Манчестер Юнайтед» лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти», – сказал экс-игрок «МЮ», дискутируя с Роем Кином.

Рой Кин: «Роналду – хороший вариант, если твоя команда мало забивает. У «Лестера» больше голов, чем у «МЮ»

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