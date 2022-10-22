Карим Бензема: «5 лет назад никто не мог предсказать, что я возьму «Золотой мяч»

вспомнил свой путь к «Золотому мячу».

Форвард «Реала» поделился мыслями в контексте того, что чуть более пяти лет назад был отстранен от сборной Франции. Весной прошлого года он вернулся в состав национальной команды.

«Это не месть. Я работал один, начинал с самого низа. Команда рядом, но меня не держали за руку. Не стоит забывать, что пять лет назад они хотели сделать из меня вот такого человека, вот...

Я остался на своем месте, продолжал работать, не торопился. Я вернулся на авансцену, я здесь. Это особенный , один из самых красивых. На самом деле это история.

Пять лет назад никто бы этого не предсказал. Никто. Вот почему он исключителен, великолепен, вот почему [моя победа] войдет в историю «Золотого мяча», – сказал Бензема.