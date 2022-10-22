Карим Бензема: «Если у тебя есть «Золотой мяч», ты вошел в историю футбола. Не мог представить, что закончу играть, не выиграв его»

поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».

– Что ты чувствуешь, когда смотришь на «Золотой мяч»?

– Радость, гордость, у меня много воспоминаний, на ум приходит много избитых фраз. Ни в одном виде спорта нет более прекрасной индивидуальной награды. Прежде всего название: «Золотой мяч». Это что-то иное, великолепное, полностью золотое, верх красоты. И это нельзя купить. Он мой, и я пошел и взял его сам. Это безумие.

– Он тебе нравится. И ты ему нравишься. Он даже как будто подмигивает тебе.

– Это просто должно было случиться. Это то, что олицетворяет мою жизнь, мою карьеру, мою историю. Я не мог представить, что прекращу играть в футбол, не выиграв его.

Я должен был пойти и забрать его. Я хотел этого и делал все, что мог, чтобы получить его, но это не было навязчивой идеей, тем, что сводило меня с ума. Я должен был понять, как это сделать, я должен был подобраться ближе, и я должен был получить его.

Если у тебя есть «Золотой мяч», то ты вошел в историю своего вида спорта. И я играю в футбол, чтобы оставить что-то после себя, даже если это просто действие, эмоция.

– С кем ты говорил о «Золотом мяче»?

– С моей мамой. Это была ее мечта. Она всегда говорила мне: «Ты лучший, ты его выиграешь». Это было нечто особенное, она была убеждена.

Это были недолгие обсуждения, но она находила слова. Когда я готовился к новому сезону и разговаривал со своими родителями и братом, мама сказала мне: «Я надеюсь, что ты все еще держишь в голове , – сказал нападающий в интервью France Football.