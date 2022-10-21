Матье Вальбуэна: «Бензема заслужил «Золотой мяч», рад за него. В жизни нужно быть честным, он провел потрясающий сезон»

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Матье Вальбуэна заявил, что Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».

17 октября нападающий «Реала» впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

«Я рад за Карима, потому что он это заслужил. В жизни нужно быть честным.

Я всегда знал, как отличить футбольные дела от дел, не связанных с футболом. Он провел потрясающий сезон», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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