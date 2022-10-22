Карим Бензема: «Футбол должен быть искусством. Роналду и Месси – художники. Невозможно делать то, что делают они»

рассказал о своем отношении к футболу.

«Он должен быть искусством. Я вырос на футболе художников – Зизу и . Несмотря на то, что с тех пор мы видели много отличных игроков, это уже не тот уровень.

Криштиану [Роналду] и Месси тоже являются художниками. Невозможно делать, что делают они.

Я хочу, чтобы о моей игре говорили: «Да, этот игрок делает сумасшедшие вещи! Простой пас, финт, гол или просто подача – это безумие!» – сказал нападающий в интервью France Football.