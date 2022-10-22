Рио Фердинанд: «Роналду – это Роналду. Отношение к нему отличается. Тренер должен общаться с ним»

поддержал .

Португалец на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» демонстративно ушел в раздевалку. За это его отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

По мнению бывшего защитника «МЮ», проблема заключается в недостатке коммуникации между тренером Эриком тен Хагом и Роналду.

«Я не был бы счастлив как игрок. Роналду упомянул, что он поступил бы по-другому. Но любые эмоции берут верх. Я бы, наверное, постоял в очереди и спросил его об этом.

Всегда есть другая сторона. Когда ты имеешь дело с Криштиану Роналду... Он Роналду. Отношение к нему отличается от отношения ко всем остальным. Общение. Возможно, это первый раз в его жизни, когда тренер не поддерживает [коммуникацию].

Я не говорю, что Криштиану прав, но иногда в команде есть особенные игроки, с которыми все работает по-другому. Важно видеть, что с тобой общаются. Ему 37 лет. Возможно, он нуждается в этом больше чем когда-либо.

Готовясь к матчу, [тренер] должен доносить информацию до игрока. Было неуважительно выпустить его на несколько минут против «Ман Сити». Но надо предвидеть ситуацию до того, как она случится. По тому, как это произошло, можно понять, как может отреагировать игрок.

Он мой товарищ, хочется, чтобы у него все было хорошо, но будь я на его месте, то спросил бы: «Что ты делаешь?». Если нет общения, возникают проблемы», – сказал Фердинанд в интервью BT Sport.

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