«Вперед, «МЮ» 👏🏽💪🏽». Роналду перед матчем с «Челси», где он не сыграет
Криштиану Роналду подбодрил партнеров по «Манчестер Юнайтед».
Нападающий выложил в сторис инстаграма фотографию, на которой команда празднует забитый гол. «Вперед, «Манчестер Юнайтед» 👏🏽💪🏽», – подписал изображение футболист.
Сегодня «МЮ» встретится с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, португалец не примет участие в этой игре. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать Роналду в состав из-за того, что тот покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом».
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