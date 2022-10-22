«Вперед, «МЮ» 👏🏽💪🏽». Роналду перед матчем с «Челси», где он не сыграет

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Криштиану Роналду подбодрил партнеров по «Манчестер Юнайтед».

Нападающий выложил в сторис инстаграма фотографию, на которой команда празднует забитый гол. «Вперед, «Манчестер Юнайтед» 👏🏽💪🏽», – подписал изображение футболист.

Сегодня «МЮ» встретится с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, португалец не примет участие в этой игре. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать Роналду в состав из-за того, что тот покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом».  

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