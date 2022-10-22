Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом» из-за болезни: «Поднялась температура, почувствовал сильную боль в горле»

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В «Торпедо» объяснили, почему Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом».

Ранее стало известно, что это может быть связано с недопониманием тренера с руководством его бывшего клуба. Утверждалось, что «Ахмат» уволил Талалаева прямо в перерыве матча с «Пари НН».

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле.

Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», – сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.

Матч «Ахмат» – «Торпедо» состоится 23 октября.

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