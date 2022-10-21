Талалаев о ситуации в России: «Футбол останавливать нельзя, он необходим – чем труднее времена, тем больше. И в блокадном Ленинграде играли»
Андрей Талалаев считает, что нельзя приостанавливать Мир РПЛ, несмотря на ситуацию в России.
– Как провели месяц без работы?
– Наслаждался жизнью нормального человека. Находился в кругу семьи, что бывает редко: до этого были постоянные перелеты и жизнь на два города – Грозный и Москву. Нашел, наконец, время для походов в театр и кино, чтения книг. Еще успел за грибами сходить и на рыбалку съездить.
– Вы недавно сказали, что из тех людей, кто читает одновременно несколько книг. Среди тех, что читаете сейчас, «1984» Джорджа Оруэлла и сборник «Искусство войны». Так совпало или это влияние времени?
– «1984» читал мой сын – взял у него прочитать и самого захватило.
– Нашли параллели с нынешним временем?
– Давайте не будем на эту тему. Просто так совпало, что попалась эта книга. А «Искусство войны» необходимо читать просто потому, что мы все время вступаем в поединки.
– Про влияние времени и спорт. Есть ощущение, что людям сейчас капитально не до футбола – провал посещаемости нельзя списать только на Fan ID. На фоне мобилизации звучали предложения остановить чемпионат России. Ваши мысли?
– Суть нашей профессии в том, чтобы давать возможность людям выплескивать эмоции и получать взамен другие. Футбол необходим – и чем труднее времена, тем больше. В футбол играли и в блокадном Ленинграде. Это проявление наших лучших возможностей. Футбол останавливать точно нельзя, – сказал тренер «Торпедо».
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