Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом». Возможно, из-за недопонимания с руководством бывшего клуба («СЭ»)

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Торпедо» не будет присутствовать на матче своей команды в 14-м туре Мир РПЛ.

Причиной такого решения могло стать недопонимание тренера Талалаева с руководством бывшего клуба.

Ранее утверждалось, что «Ахмат» уволил Талалаева прямо в перерыве матча с «Пари НН».

Матч «Ахмат» – «Торпедо» состоится 23 октября.

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