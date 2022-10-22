Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом». Возможно, из-за недопонимания с руководством бывшего клуба («СЭ»)

не полетел в Грозный на матч с .

Как сообщает , главный тренер не будет присутствовать на матче своей команды в 14-м туре Мир .

Причиной такого решения могло стать недопонимание тренера Талалаева с руководством бывшего клуба.

Ранее утверждалось, что «Ахмат» уволил Талалаева прямо в перерыве матча с «Пари НН».

Матч «Ахмат» – «Торпедо» состоится 23 октября.