рассказал о любимых режиссерах.

– Вы сказали, что во время рабочей паузы наконец нашли время для кино. Что поразило?

– У меня есть помощники в поиске хорошего кино – старший сын женат на девушке из артистической семьи, у нее папа режиссер. Младший тоже старается включаться в выбор фильмов. Не говорю, что мы Тарковского через день смотрим – иногда просто «КВН» включишь и получаешь удовольствие – но вообще стремимся к более осознанному кинематографу. Из последнего, что впечатлило – исландский фильм «Агнец». Вызвал определенное потрясение.

– Тогда три режиссера, чье творчество больше всего откликается в Андрее Талалаеве?

– Я готов смотреть любой продукт, в котором есть смысл. Главное, чтобы я его понимал. До совсем авторских фильмов, наверное, еще далековато, но, пересекая отметку в 50, уже хочется чего-то помимо Бодрова – фильмы, где и второй, и третий смысл заложен.

Есть фраза, которая со мной с юности: «Потуги на Феллини». Не так много режиссеров, у которых ты можешь увидеть несколько секунд фильма и понять, чей это почерк. Мне нравятся люди, которые узнаваемы. Поэтому, конечно, Феллини. Назову Юрия Быкова – это как раз к вопросу про второй и третий смысл.

Ну и от Гайдая никуда не уйдешь. Есть вещи, которые были и будут всегда: юмор, сарказм, ирония – без таких фильмов не будет движения вперед. Когда их смотришь, то учишься смеяться над ошибками – не только на экране, но и над своими, – сказал тренер .