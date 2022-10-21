Талалаев о саморазвитии: «Были преподаватели, которые учили противостоять манипуляциям. К таким тренингам прибегаю раз в 2-3 года»

рассказал о курсах саморазвития.

– Недавно видел ваш ироничный диалог с журналистом о курсах по управлению гневом. Вы сказали, что начали работать над этим еще 25 лет назад.

– Я говорил о тренингах по саморазвитию и личной эффективности, по влиянию, управлению и мотивации, а зацепились только за гнев.

Управление эмоциями – это только маленькая часть, которая проходит короткой линией в любом тренинге.

В тренингах на тему как быть эффективным лидером – сплотить команду, мотивировать на достижение результата футболистов, себя, тренерский и административный штаб – на управление эмоциями выделяют всего пару часов. Просто журналистам захотелось зацепиться за этот пункт.

– Просто есть стереотип: тренер Талалаев – эмоциональный человек и может высказываться довольно гневно. Для вас это проблема?

– Я все время занимаюсь саморазвитием: как только появляется время, стараюсь уделить внимание тому, что поможет достичь максимального результата.

Если мы говорим о саморазвитии как о проблеме, то да: я этим занимаюсь. Если об управлении эмоциями – это получается иногда и по чуть-чуть.

– Про 25 лет – это ирония?

– Вовсе нет. После того, как я получил высшее образование, понял, что есть методики, которые позволяют развиваться дальше.

Так начались индивидуальные тренинги, курсы «Роза мира». У нас были преподаватели, которые учили заниматься и противостоять манипуляциям. Когда сидишь на двух- или трехдневном тренинге, тебе дают задания, и ты по ним работаешь.

То есть не ты приходишь и говоришь: «Давайте поработаем по моей проблеме». Есть человек, который выдает программу: а ты читаешь и выбираешь, что тебе нужно. К таким тренингам я прибегаю раз в два-три года, когда появляются паузы, – сказал главный тренер .