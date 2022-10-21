объяснил свою позицию по введению Fan ID в России.

В августе тренер, тогда работавший с «Ахматом», заявил, что поддерживает введение Fan ID: «Потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах».

– Меня записали в его сторонники, но я за разумную безопасность. Да, я за него, но только в той форме, которую применяют, условно, в Италии. Есть активная масса болельщиков, их возраст – от 14 до 45 лет. Этих людей надо контролировать. Все остальные – дети, старики, женщины – вряд ли принесут вред. Нужно не только устанавливать правила, но и делать разумные исключения.

– Вам не кажется, что в нынешнем виде Fan ID убивает возможность у людей, далеких от футбола, спонтанно пойти на матч, как на сеанс в кино?

– Когда приезжал в Италию, то спокойно покупал билет по паспорту за два часа до матча. Если у тебя нет никаких запретов – спокойно покупай билет. Хочешь быть на нем постоянно – регистрируются в определенной системе. Вот так это должно выглядеть, – сказал тренер .