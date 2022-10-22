Хавьер Тебас: «Рычаги сослужили «Барсе» хорошую службу в этом сезоне, но не в следующем. Они должны сократить расходы на зарплату»

заявил, что экономические рычаги не помогут «Барселоне» в следующем сезоне.

«Если она вылетит из Лиги чемпионов, то она получит меньший доход, но не станет выплачивать бонусы игрокам. Это мало что изменит.

Рычаги сослужили ей хорошую службу в этом сезоне, но не в следующем. Они должны сократить расходы на заработную плату, они не могут платить более 500 миллионов евро.

В противном случае нам снова придется применить правило 1/4», – сказал президент .

Правило 1/4 – финансовое ограничение, согласно которому клуб Ла Лиги, превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных.

Что с финансами «Барсы»? Вероятны новые рычаги, если клуб не выйдет в плей-офф ЛЧ