Вице-президент «Барсы» о Суперлиге: «Хотим, чтобы клубы, приносящие больше всех, получали наибольший доход»

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Вице-президент «Барселоны» высказался о возможном переосмыслении проекта Суперлиги.

«Это было бы позитивно. Наше стремление состоит в том, чтобы достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, которое позволит клубам, приносящим больше всех, получать наибольший доход.

Я думаю, что с учетом того, что у нас есть в настоящее время, возможно любое развитие событий», – сказал Эдуар Ромеу. 

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