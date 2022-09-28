«Мы спасли «Барселону», но решили не все проблемы. Клуб поправится за пять лет». Вице-президент «блауграны» о финансах

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам рассказал о состоянии клуба.

«Мы спасли «Барсу», но решили еще не все проблемы. Мы еще не полностью выздоровели. Нам нужна жесткая экономия, нам нужно строго относиться к финансам. Предстоит много работы.

Клуб поправится в ближайшие пять лет. В сезоне-2024/25 мы уже будем на своем уровне.

У нас был период, когда мы были не в состоянии выплачивать зарплаты и были обязаны добиться реструктуризации долгов. Но мы успокоились и выполнили свою домашнюю работу.

Клуб не только терпел управленческую катастрофу и оказался в нестабильной экономической ситуации [после прежнего руководства] – приходилось еще и воевать с основными спонсорами. Исправить ситуацию было очень тяжело», – сказал Эдуар Ромеу в эфире Catalunya Radio.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные