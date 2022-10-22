Сильянов о 4 поражениях «Ростова» в 5 матчах: «У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу. Главное — исправить ситуацию»

оценил результаты «Ростова» в текущем сезоне.

В последних 5 матчах дончане потерпели четыре поражения.

«Не знаю, что происходит с нами в последних матчах. С тем же «Динамо» [1:3] играли вроде неплохо, но пропустили много контратак. Соперник реализовал свои моменты, поэтому нам стало тяжелее.

А так с нами ничего особо не происходит в последнее время. Где-то, может быть, не повезло. У нас такой чемпионат, что все проигрывают друг другу. Сейчас главное — исправить ситуацию. Тем более нам, молодым, надо доказывать свой уровень», – сказал защитник .