Лещук о Комличенко: «Он падает в каждой игре, это не нормально»
Игорь Лещук считает, что форвард «Ростова» Николай Комличенко регулярно пытается выпросить пенальти.
«Динамо» обыграло «Ростов» в матче Фонбет Кубка России (3:1).
«В целом рады, что выиграли, очень необходимая победа и для Кубка, и для чемпионата. Она была нам нужна, потому что победа за победой придает уверенности, в следующих играх нам тоже это поможет.
Неделя прошла нелегко, было много споров в команде по поводу игры с «Оренбургом». Хоть и победили, встреча была нелегкой, мы могли играть лучшее. За эту неделю мы друг с другом все поговорили, с тренерским штабом пообщались на теории.
У «Ростова» Комличенко падает постоянно, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это не нормально, что он падает в каждой игре, но в этом моменте к Коле претензий нет.
Как силы распределяются между чемпионатом и Кубком? Все игры важные. С «Локомотивом» будет играть боевой состав», – сказал вратарь «Динамо».
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