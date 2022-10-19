Лещук о Комличенко: «Он падает в каждой игре, это не нормально»

считает, что форвард регулярно пытается выпросить пенальти.

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче Фонбет Кубка России (3:1).

«В целом рады, что выиграли, очень необходимая победа и для Кубка, и для чемпионата. Она была нам нужна, потому что победа за победой придает уверенности, в следующих играх нам тоже это поможет.

Неделя прошла нелегко, было много споров в команде по поводу игры с . Хоть и победили, встреча была нелегкой, мы могли играть лучшее. За эту неделю мы друг с другом все поговорили, с тренерским штабом пообщались на теории.

У «Ростова» Комличенко падает постоянно, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это не нормально, что он падает в каждой игре, но в этом моменте к Коле претензий нет.

Как силы распределяются между чемпионатом и Кубком? Все игры важные. С будет играть боевой состав», – сказал вратарь .