Глебов о судьях: «Нужно сделать так: если ноги оторвут, то пенальти, нет – продолжаем играть. А то в одной игре свистят так, в другой – иначе. Непонятно»
Капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что судьи в Мир РПЛ непоследовательны.
– Со стороны клуба много критики судейства. Что думаете?
– Наверное, нужно сделать так – если ноги оторвут нападающему, то это пенальти. Если не отрывают – тогда продолжаем играть. Или любой фол в штрафной – пенальти. А то в одной игре свистят так, в другой – по-другому. Непонятно.
– То есть нет последовательности в решениях?
– Да. Моменты надо трактовать одинаково, – сказал Глебов.
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