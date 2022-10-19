Глебов о судьях: «Нужно сделать так: если ноги оторвут, то пенальти, нет – продолжаем играть. А то в одной игре свистят так, в другой – иначе. Непонятно»

Капитан считает, что судьи в Мир РПЛ непоследовательны.

– Со стороны клуба много критики судейства. Что думаете?

– Наверное, нужно сделать так – если ноги оторвут нападающему, то это пенальти. Если не отрывают – тогда продолжаем играть. Или любой фол в штрафной – пенальти. А то в одной игре свистят так, в другой – по-другому. Непонятно.

– То есть нет последовательности в решениях?

– Да. Моменты надо трактовать одинаково, – сказал Глебов.