Байрамян о том, что судьи не замечают фолы на Комличенко: «Не знаю, специально ли это, но как минимум 4 пенальти не поставили»

высказался об отношении судей к форварду «Ростова» Николаю Комличенко.

«Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Типа Комличенко и так много пенальти зарабатывает, поэтому не нужно лишний раз свистеть.

Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным, может, один чуть сомнительный был, но сколько еще не поставили? Уже как минимум четыре пенальти не поставили. В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это», — сказал хавбек «Ростова».

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