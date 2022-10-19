Глебов о предвзятости к Комличенко: «Не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты. А если бы ВАР не было, что тогда?»

Капитан высказался по поводу отношения судей к Николаю Комличенко.

– Есть ли предвзятость судей к Комличенко? Если ему самому судьи говорят, что он их достал.

– Наверное, рассказывают. Но я не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты. И им нужен ВАР. А если б его не было, что тогда?

– Но при всем при этом вы идете на рекорд по пенальти в . 10 пенальти за 13 туров. Почему так?

– Наверное, защитникам тяжело играть против Комли. Проигрывают эпизод, ошибаются, фолят.

Мы пенальти, падения не отрабатываем. Просто с ним индивидуально не справляются. Он парень крепкий, высокий, тяжело с ним играть, – сказал Глебов.