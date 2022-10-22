«Химкам» запретили регистрировать игроков из-за долгов перед Набиуллиным и «Аланией»
На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
Такое решение принято по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров.
На заседании удовлетворили заявление Эльмира Набиуллина в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.
Клуб обязали выплатить Набиуллину задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчета включительно.
Из-за долга к «Химкам» применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Кроме того, удовлетворено заявление «Алании» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферу Бутты Магомедова. Подмосковный клуб обязали выплатит задолженность по трансферному контракту и задолженность за пользование чужими денежными средствами.
В связи с этим к «Химкам» также применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
В обоих случаях запрет могут снять, если «Химки» рассчитаются по долгам..
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