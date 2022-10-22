«Химкам» запретили регистрировать игроков из-за долгов перед Набиуллиным и «Аланией»

Теги Химки премьер-лига Россия РФС Алания Владикавказ Эльмир Набиуллин Бутта Магомедов Футбол

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Такое решение принято по итогам заседания палаты РФС по разрешению споров.

На заседании удовлетворили заявление Эльмира Набиуллина в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

Клуб обязали выплатить Набиуллину задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчета включительно.

Из-за долга к «Химкам» применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. 

Кроме того, удовлетворено заявление «Алании» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферу Бутты Магомедова. Подмосковный клуб обязали выплатит задолженность по трансферному контракту и задолженность за пользование чужими денежными средствами.

В связи с этим к «Химкам» также применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

В обоих случаях запрет могут снять, если «Химки» рассчитаются по долгам..

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