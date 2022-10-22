«Химкам» запретили регистрировать игроков из-за долгов перед Набиуллиным и «Аланией»

На наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Такое решение принято по итогам заседания палаты по разрешению споров.

На заседании удовлетворили заявление в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

Клуб обязали выплатить Набиуллину задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчета включительно.

Из-за долга к «Химкам» применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Кроме того, удовлетворено заявление в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферу . Подмосковный клуб обязали выплатит задолженность по трансферному контракту и задолженность за пользование чужими денежными средствами.

В связи с этим к «Химкам» также применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

В обоих случаях запрет могут снять, если «Химки» рассчитаются по долгам..