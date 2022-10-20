Форвард «Локомотива» Игнатьев пропустит 4-6 недель из-за травмы колена

Нападающий получил травму в игре с «Химками» (1:0).

«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава.

Ориентировочные сроки восстановления составляют 4-6 недель», – сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный.

В текущем сезоне Игнатьев провел за «Локомотив» 12 матчей в Мир и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.