Форвард «Локомотива» Игнатьев пропустит 4-6 недель из-за травмы колена
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев получил травму в игре с «Химками» (1:0).
«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава.
Ориентировочные сроки восстановления составляют 4-6 недель», – сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный.
В текущем сезоне Игнатьев провел за «Локомотив» 12 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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