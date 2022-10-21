Андронов о деле Валиевой: «Во всем разберемся, но вам ничего не скажем. Не надо вам ничего знать, смотрите «Есть тема» и не отвлекайтесь»

высказался о деле фигуристки .

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство ( ) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Ну а что, в принципе «в тренде». Во всем разберемся, но вам ничего не скажем. Не надо вам ничего знать, смотрите «Есть тема» и не отвлекайтесь...» – написал в телеграме журналист и бывший комментатор .

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно