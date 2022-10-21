Андронов о деле Валиевой: «Во всем разберемся, но вам ничего не скажем. Не надо вам ничего знать, смотрите «Есть тема» и не отвлекайтесь»

Теги сборная России допинг Алексей Андронов РУСАДА женское катание Матч ТВ Камила Валиева Футбол

Алексей Андронов высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Ну а что, в принципе «в тренде». Во всем разберемся, но вам ничего не скажем. Не надо вам ничего знать, смотрите «Есть тема» и не отвлекайтесь...»  – написал в телеграме журналист и бывший комментатор «Матч ТВ».

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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