Свищев о словах главы USADA про Валиеву: «Это некомпетентность американской стороны. Им все равно, для них правила не писаны»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал слова главы Антидопингового агентства США (USADA) о деле фигуристки .

Тайгерт заявил, что «сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс».

«Это некомпетентность американской стороны, они хотят видеть скандал. Им все равно, для них правила не писаны. Если бы возраст Валиевой соответствовал, то процедура была бы открытой, а сейчас есть четкое правило, и все соблюдается. Они (USADA) живут в своем мире, у них профессиональные лиги не подчиняются WADA.

Очень надеюсь, что наша спортсменка будет оправдана по всем статьям. Мое мнение – к ней не должно быть никаких претензий. Знаю, что есть обоснование, четкая позиция адвокатов, тренеров и ее самой», – сказал Свищев.