Глава Антидопингового агентства США (USADA) высказался о том, что Российское антидопинговое агентство ( ) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки .

Валиева является защищенным лицом в силу возраста – на момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.

«Если ее по праву оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс, и неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе WADA.

WADA, и должны немедленно объявить об обжаловании любого такого решения и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате.

Без этого ни спортсмены, ни общественность не смогут поверить, что то, что произошло на Играх-2022 в Пекине, было реальным, а не просто очередной мошеннической победой россиян, как это было много раз до этого, что ясно показали доказательства», – сказал Тайгерт.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно