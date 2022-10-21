Глава USADA о деле Валиевой: «Сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс»
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева является защищенным лицом в силу возраста – на момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.
«Если ее по праву оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс, и неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе WADA.
WADA, ISU и МОК должны немедленно объявить об обжаловании любого такого решения и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате.
Без этого ни спортсмены, ни общественность не смогут поверить, что то, что произошло на Играх-2022 в Пекине, было реальным, а не просто очередной мошеннической победой россиян, как это было много раз до этого, что ясно показали доказательства», – сказал Тайгерт.
В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?
Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно
Комментарии