Глава USADA о деле Валиевой: «Сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс»

Теги сборная России допинг МОК ISU USADA WADA РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева является защищенным лицом в силу возраста – на момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.

«Если ее по праву оправдают, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс, и неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе WADA.

WADA, ISU и МОК должны немедленно объявить об обжаловании любого такого решения и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы была уверенность в окончательном результате.

Без этого ни спортсмены, ни общественность не смогут поверить, что то, что произошло на Играх-2022 в Пекине, было реальным, а не просто очередной мошеннической победой россиян, как это было много раз до этого, что ясно показали доказательства», – сказал Тайгерт.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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