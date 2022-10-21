Терюшков о деле Валиевой: «Надеюсь не увидеть никаких скандальных заголовков в западной прессе о результатах, которые законно закрыты от общественности. Россия разберется сама»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о том, что Российское антидопинговое агентство ( ) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки .

– Фигуристка Валиева не достигла возраста совершеннолетия, полагаю, это и послужило основанием для конфиденциальности рассмотрения дела. Надеюсь не увидеть никаких скандальных заголовков в западной прессе о результатах, которые законно закрыты от общественности. Россия разберется сама.

– Вам не кажется, что такое решение показывает, что нам как раз есть что скрывать в данной ситуации?

– Нет, мне так не кажется.

– Вы верите, что сборная в итоге получит заслуженные медали? Или награда скорее всего перейдет американцам, которые в командном турнире заняли второе место?

– Политическая справедливость западного правосудия широко известна. Решения всегда выносятся не в пользу русских, – сказал Терюшков.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно