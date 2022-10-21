Лайшев о том, что РУСАДА не будет озвучивать детали по делу Валиевой: «Это поможет сохранению самого главного – нервной энергии»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Это правильное решение. Камила сможет спокойно готовиться и заниматься своей непосредственной деятельностью.

Это поможет сохранению самого главного – нервной энергии. Мы все переживаем за нее и желаем ей успехов», – сказал Лайшев.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно

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