«Галатасарай» хочет подписать Роналду зимой или летом (Fotomaç)

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Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomaç, «Галатасарай» изучает возможность трансфера форварда «Манчестер Юнайтед».

Клуб уже делал запрос во время летнего трансферного окна, но получил отказ из-за нежелания 37-летнего португальца переходить в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов.

Однако контакты не прекращались. «Галатасарай» хочет подписать Роналду зимой или следующим летом.

Криштиану забил 2 гола в 10 матчах за «МЮ» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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