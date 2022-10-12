«Галатасарай» хочет подписать Роналду зимой или летом (Fotomaç)

может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomaç, «Галатасарай» изучает возможность трансфера форварда .

Клуб уже делал запрос во время летнего трансферного окна, но получил отказ из-за нежелания 37-летнего португальца переходить в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов.

Однако контакты не прекращались. хочет подписать Роналду зимой или следующим летом.

Криштиану забил 2 гола в 10 матчах за «МЮ» в этом сезоне. Его статистика – здесь.