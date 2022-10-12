«Галатасарай» хочет подписать Роналду зимой или летом (Fotomaç)
Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Турции.
По информации Fotomaç, «Галатасарай» изучает возможность трансфера форварда «Манчестер Юнайтед».
Клуб уже делал запрос во время летнего трансферного окна, но получил отказ из-за нежелания 37-летнего португальца переходить в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов.
Однако контакты не прекращались. «Галатасарай» хочет подписать Роналду зимой или следующим летом.
Криштиану забил 2 гола в 10 матчах за «МЮ» в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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