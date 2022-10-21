«Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» готовы вступить в борьбу за де Йонга, если он решит уйти из «Барсы»

Френки де Йонг попал в сферу интересов нескольких клубов .

По данным ESPN, «Челси», и будут готовы вступить в борьбу за 25-летнего хавбека, если тот решит уйти из «Барселоны» в январе.

Отмечается, что получил информацию о том, что де Йонг может пересмотреть свое решение относительно будущего в «Барселоне». Летом он хотел остаться, хотя «Барса» была готова расстаться.

Кроме того, летом «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Барселоной» трансфер де Йонга за 65+20 млн евро, но сам футболист решил остаться в каталонском клубе.