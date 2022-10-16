Кунде включен в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»

опубликовала заявку на матч против .

В состав после травмы вернулся защитник Жюль Кунде. При этом из-за различных повреждений в заявке отсутствуют Эктор Бельерин, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Мемфис Депай.

Состав «Барсы»: тер Стеген, Пике, Бускетс, Дембеле, , Левандовски, Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессиэ, Серджи Роберто, де Йонг, Рафинья, Каунде, Гарсия, Пенья, Бальде, , Торре и Тенас.