Кунде включен в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»
«Барселона» опубликовала заявку на матч Ла Лиги против «Реала».
В состав после травмы вернулся защитник Жюль Кунде. При этом из-за различных повреждений в заявке отсутствуют Эктор Бельерин, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Мемфис Депай.
Состав «Барсы»: тер Стеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессиэ, Серджи Роберто, де Йонг, Рафинья, Каунде, Гарсия, Пенья, Бальде, Гави, Торре и Тенас.
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