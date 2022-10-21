Промеса нет в расширенном составе Нидерландов на ЧМ-2022. Тил, Депай, ван Дейк, Френки, де Лигт – в списке

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Стал известен расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

В список из 39 игроков не попал полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Яспер Силлессен (НЕК), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»), Дэйли Блинд, Девайн Ренсх, Юрриен Тимбер (все – «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);

Полузащитники: Стевен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все – «Аякс»), Йорди Класи (АЗ), Коди Гакпо, Хави Симонс, Гус Тил (все – ПСВ), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»);

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Арно Данджума («Вильярреал»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

В заявку на ЧМ-2022 можно будет включить от 23 до 26 футболистов. В списке должно быть три вратаря.

На групповом этапе турнира сборная Нидерландов встретится с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

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