Хави об игре де Йонга с «Вильярреалом»: «Совершенный матч. Он убеждает меня, что должен играть»
Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Френки де Йонга в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).
Полузащитник вышел в стартовом составе «Барсы» и был заменен на 70-й минуте. 95% его передач в этой игре были точными. Кроме того, Френки выиграл 100% единоборств.
– Как вы оцениваете игру Френки де Йонга?
– Думаю, он получил удовольствие от игры. Френки хорошо понял задачу и провел совершенный матч. Я очень рад за него, он это заслужил.
Он убеждает меня, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош, – сказал Хави.
Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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