Хави об игре де Йонга с «Вильярреалом»: «Совершенный матч. Он убеждает меня, что должен играть»

Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Френки де Йонга в матче с (3:0).

Полузащитник вышел в стартовом составе «Барсы» и был заменен на 70-й минуте. 95% его передач в этой игре были точными. Кроме того, Френки выиграл 100% единоборств.

– Как вы оцениваете игру Френки де Йонга?

– Думаю, он получил удовольствие от игры. Френки хорошо понял задачу и провел совершенный матч. Я очень рад за него, он это заслужил.

Он убеждает меня, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош, – сказал Хави.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.