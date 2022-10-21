Хави об игре де Йонга с «Вильярреалом»: «Совершенный матч. Он убеждает меня, что должен играть»

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Тренер «Барселоны» Хави оценил игру Френки де Йонга в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).

Полузащитник вышел в стартовом составе «Барсы» и был заменен на 70-й минуте. 95% его передач в этой игре были точными. Кроме того, Френки выиграл 100% единоборств.

– Как вы оцениваете игру Френки де Йонга?

– Думаю, он получил удовольствие от игры. Френки хорошо понял задачу и провел совершенный матч. Я очень рад за него, он это заслужил.

Он убеждает меня, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош, – сказал Хави.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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