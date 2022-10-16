«Ливерпуль» интересуется де Йонгом и может попробовать подписать хавбека «Барсы» летом, зимой – менее вероятно

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг привлек внимание вице-чемпионов Англии.

По сведениям Diario Sport, попытку приобрести хавбека может предпринять «Ливерпуль», нацеленный на укрепление средней линии.

Сам футболист из-за нехватки игрового времени уже не исключает возможности ухода, а то, что мерсисайдцы выступают в Лиге чемпионов и готовы сделать его одним из важных игроков, может повлиять на его будущее.

«Ливерпуль» из-за многочисленных травм хавбеков и необходимости улучшить результаты может попытаться подписать де Йонга уже зимой, однако это куда менее вероятно, чем вариант с летним трансфером.

В текущем сезоне нидерландец провел 8 игр в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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