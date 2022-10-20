Мусиала о призе лучшему молодому игроку: «Конечно, думал, что у меня или Беллингема есть шанс на победу. Но Гави – отличный игрок»
Джамал Мусиала высказался о призе лучшему молодому игроку прошлого сезона.
Награда досталась полузащитнику «Барселоны» Гави.
– В последние дни много говорят о призе, который получил Гави. Вы стали только третьим, а Джуд Беллингем – лишь четвертым. Как вы отреагировали на это?
– Конечно, я думал, что у меня или Джуда есть шанс на победу. Но Гави – отличный футболист, у него был хороший сезон. Я уважаю его и просто продолжаю работать. Если за меня голосуют, то это здорово, но главное – концентрироваться на футболе и побеждать.
– Дэвис поддержал вас постом в инстаграме и написал, что вы получите «Золотой мяч».
– Это мой друг, брат. Я не ожидал, что он это напишет. Конечно, «Золотой мяч» – это цель любого игрока. Мне нужно лишь продолжать работать над собой, хорошо играть. Надеюсь, однажды я смогу реализовать эту цель, – сказал полузащитник «Баварии».
«Мусиала и Беллингем провели сезон лучше, чем Гави». Нагельсманн о призе лучшему молодому игроку года
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