Министр спорта РФ будет присутствовать на встрече с клубами РПЛ по вопросам Fan ID

прокомментировал итоги встречи с министром спорта России по Fan ID.

«Встреча прошла хорошо, министр [Олег Матыцин] услышал все вопросы, касающиеся работы системы Fan ID. Депутаты задавали вопросы, которые их беспокоят, так как к ним обращаются граждане России.

Кто-то поддерживает это закон, кто-то недоволен, кому-то не нравится порядок получения паспорта болельщика. Есть недоработки со стороны Минспорта, Минцифры, и объектов, которые в этом задействованы. Министр ответил на все вопросы. Депутатов фракций это устроило.

Что касается круглого стола, то точная дата станет известна в конце этой недели. На этой встрече будет присутствовать также и министр спорта. Мы будем настаивать, чтобы был приглашен министр цифр РФ. Хотим, чтобы встреча прошла эффективно», – сказал председатель комитета по физкультуре и спорту Госдумы.

Напомним, на круглый стол будут приглашены первые лица клубов и РФС.